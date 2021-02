Fin de semana clave en la campaña electoral en Cataluña. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompaña en Salou al candidato del PSC a presidir la Generalitat, el exministro Salvador Illa, y ha aprovechado para defender que la comunidad necesita dejar atrás las causas perdidas. En esta línea, ha insistido en pasar página tras diez años de independentismo, a comenzar una nueva época de aires nuevos en las instituciones catalanas con un Govern "sensato e integrador" presidido por Illa.

"Un Govern que sepa asumir el contexto histórico en el que se encuentra la sociedad catalana; un Govern sin banderas que dividen, sin mártires ni fantasías políticas; un Govern centrado en lo que importa, en la realidad. Ese será el Govern de Salvador Illa", ha defendido el presidente del Gobierno en el acto electoral del PSC.

Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias han hecho campaña por Jéssica Albiach, candidata de En Comú Podem a la Generalitat, avisando de que el próximo gobierno en el territorio catalán no será de un partido único. La máxima dirigente de la Ciudad Condal ha criticado el Govern de Junts per Catalunya y ERC, según ha afirmado, por haber gobernado para la mitad de los catalanes.

También ha alabado al líder de Unidas Podemos por conseguir una mesa de diálogo sobre Cataluña y España. Iglesias, sin embargo, ha aprovechado su intervención para advertir de que la lealtad al Gobierno es también cumplir el programa de la coalición. El vicepresidente ha recordado que, con su partido en el Ejecutivo, se han logrado importantes políticas sociales: "Todo el mundo sabe que el próximo gobierno en Cataluña será con fuerzas políticas diferentes, y la única candidata que está diciendo claramente con quién está dispuesta a llegar a acuerdos es Jéssica Albiach".

¿Cuántas veces se ha votado a un partido constitucionalista y los votos han ido a parar a Carod-Rovira o ERC?"

Precisamente, sobre esos acuerdos se ha pronunciado la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Cree que si Esquerra Republicana, PSC y los Comunes suman mayoría, pactarán para gobernar. Para Arrimadas, que los líderes políticos independentistas hayan salido de prisión para hacer campaña es una muestra más del temor a perder el Govern de la Generalitat y ha asegurado que es el momento de que su partido gobierne.

"El siguiente paso es gobernar, y ahora podemos hacerlo. El independentismo está muy nervioso", ha apuntado la máxima dirigente de la formación naranja desde Barcelona, que se ha preguntado: "¿Cuántas veces se ha votado a un partido constitucionalista y estos votos han ido a parar a Carod-Rovira o a Esquerra?". Desde el bloque independentista, JxCAT han reclamado el voto para poder gobernar. De lo contrario, ha anunciado que habrá tripartito con el PSC, por mucho que sus líderes lo nieguen ahora.

El tripartito, argumento de amenaza

En este sentido, Laura Borràs, candidata de Junts a la Presidencia de la Generalitat, ha recalcado que esas formaciones están haciendo teatro. Es decir, que el PSC y Esquerra están fingiendo el desencuentro. "Tanto ERC como el PSOE niegan que pactarán entre ellos. Juegan a enfadarse, a hacer teatro del malo", ha criticado Borràs, que ha aseverado en Sant Cugat del Vallès que sólo Junts puede evitar un pacto con los socialistas: "No tienen que preguntarnos si pactaremos con el PSOE del 155 porque nosotros no pactamos cada día con el PSOE del 155 en Madrid. No lo hacemos".

No obstante, su apuesta, según han apuntado sus excompañeros del PDeCAT, es una confrontación ambigua e inconcreta. "A veces nos hace falta un diccionario para interpretar a la señora Borràs. ¿Qué quiere decir 'confrontar'? ¿Qué quiere decir 'proclamar'? ¿Qué quiere decir 'implementar'?", ha plantado Àngels Chacón, candidata del PDeCAT. De vuelta al bloque constitucionalista, los dardos del PP continúan apuntando a Salvador Illa. "Sabía poco de sanidad, pero tampoco sabe mucho de economía", ha criticado el secretario general de los populares, Teodoro García Egea.

Utilizan el mismo argumento que Junts per Catalunya: agitar el miedo a un tripartito. "Aquí no hay cambio que valga en el que el Partido Socialista tenga la llave porque, siempre que la ha tenido, ha pactado con Esquerra Republicana allí donde ha podido", ha sostenido Alejandro Fernández, candidato del Partido Popular a la Generalitat, puntualizando que "es la alianza de la supervivencia de Pedro Sánchez". No obstante, desde ERC no se quedan callados, y se han preguntado si Salvador Illa aceptará los votos de Vox.

"Con esta 'Operación Illa', lo que hicieron con Valls quieren hacerlo ahora con Vox", ha criticado Pere Aragonés, vicepresident en funciones de la Generalitat y candidato de Esquerra a presidir el Govern. Esta está siendo una campaña diferente: online, con actos sin apenas aforo y en la que los partidos están volcando todos los recursos posibles. Este 14F ha aumentado un 350% la petición de voto por correo. Aquí puedes consultar el coste y dinero que se gastarán los partidos en esta cita electoral.