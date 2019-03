Prisiones no ha impuesto todavía ninguna sanción a Oriol Junqueras por su entrevista

CONTINÚA ABIERTO EL EXPEDIENTE

Fuentes penitenciarias y de Interior han confirmado a laSexta que no hay ninguna sanción impuesta a Oriol Junqueras. Afirman que el expediente abierto por su entrevista sigue abierto y que, por lo tanto, no puede haber ningún tipo de sanción. Por su parte, el abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, ha dicho también que no consta ningún tipo de sanción.