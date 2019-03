Carles Puigdemont responde al dardo que le lanzó Oriol Junqueras: "No me escondo"

Carles Puigdemont niega cualquier distanciamiento con Oriol Junqueras: "Yo no he tenido ninguna bronca, quien haya interpretado eso se ha equivocado rotundamente. No me he movido de donde estaba". Así lo ha dicho en una entrevista en Catalunya Radio.

No se mueve, dice, del cargo que todavía mantiene porque de lo contrario, daría la razón a Rajoy: "Yo soy el presidente de Cataluña que he estado injustamente, ilícitamente e ilegalmente cesado y yo no acepto ese cese. No me dejaré cesar por Rajoy".

Puigdemont entiende que no seguir con el Govern que salió del Parlament sería acatar el 155. En una entrevista para 20 minutos ha respondido que "cuanto más se acerquen las cosas con las que el 155 quiso acabar más claro será el mensaje, la victoria y por tanto la derrota del 155".

Es la respuesta de Puigdemont después de que su exnúmero dos dijera en una entrevista que daba la cara desde la cárcel.

Ahora, Puigdemont insiste en que no se esconde: "Somos consecuentes". Advierte, si ganan los soberanistas, "si no retiran las causas, es que no están respetando la democracia, ¿si no aceptan los resultados, la UE aceptará que uno de sus miembros se cargue uno de los principios fundamentales de la permanencia de la UE?".

Puigdemont insiste en que el diálogo debe permanecer, aunque la independencia no consiga la mayoría: "¿Por qué hay un 51% o un 48% que quiere que Cataluña sea una república?".

El reto es, dice, hablar de esto sin el miedo de ir a prisión.