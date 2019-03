BARÓMETRO LASEXTA: Sólo el 35% de los encuestados quiere seguir con el 'procés'

MÁS DEL 60% RECHAZA SEGUIR CON EL PROCÈS

A la petición de "un proceso democrático por la independencia", hecha por Carles Puigdemont, candidato a la Generalitat de Junts per Catalunya, los encuestados del último barómetro de la Sexta contestan con un sí del 35,6% al 'procés' tras las elecciones. No obstante, un 60,5% no está por la labor de continuar hacia el camino independentista.