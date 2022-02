Hoy es un día señalado en Castilla y León. También para cada uno de sus ciudades, pueblos y barrios, pues sus ciudadanos se enfrentan a unas elecciones autonómicas anticipadas. Desde las 9:00 hasta las 20:00 horas los residentes del barrio de Valladolid, Pajarillos, podrán acudir a los colegios electorales que les corresponda para elegir a su candidato. Para conocer la última hora de los comicios autonómicos ende Castilla y León de 2022 y consultar los grandes interrogantes, como quién es el ganador de las elecciones o cuál es el porcentaje de participación ciudadana, solo tienes que seguir en laSexta. Toda la información sobre la jornada electoral de este domingo 13 de febrero, en directo.

El recuento de votos no comenzará hasta el cierre de los colegios electorales a las 20 horas. No será hasta entonces cuando se comiencen a calcular cuál es el candidato preferido en el barrio de Pajarillos, en el este de la ciudad de Valladolid. Gracias a estas papeletas se irán dibujando los colores ganadores de la jornada, si los hay. En el caso de no haberlos también se podrá ir calculando los posibles pactos que obtendrían la mayoría a través de coaliciones.

Resultados en Pajarillos de las elecciones de Castilla y León de 2019

Los últimos comicios de Castilla y León dieron la victoria al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el barrio de Pajarillos, en Valladolid. Fue allí donde logró uno de sus mejores resultados: 37,54%. También registró une buena cifra en el barrio de La Rondilla (38,33%). Según recoge el diario El Norte de Castilla, se trata de zonas donde predominan viviendas construidas en los años 60 y 70 con la industrialización y la aparición de Renault. Sin embargo, el poder del PSOE no fue tan notable en otras zonas de la ciudad de Valladolid como plaza de España y de la Plaza Mayor, en el Pinar de Antequera y en Fuente Berrocal.

En todas ellas ocupó el cuarto lugar, detrás de PP, Ciudadanos y Vox. A pesar de eso, el socialismo logró buenos resultados en los comicios del 26 de mayo de 2019 al recuperar 23 barrios: un hecho que le colocó en el primer puesto del pódium en 25 de los 38 distritos electorales de Valladolid.

Comprueba los resultados de las elecciones de Castilla y León del 13 de febrero

Desde que arranca la jornada electoral, hasta que finalice el recuento de votos, laSexta ofrece contenido especial en su web y en televisión. En ambas plataformas, se abarcarán diferentes frentes: partidos ganadores, reacciones de los protagonistas, incidentes en las votaciones, entre otros. En lasexta.com tendrás información actualizada al instante y encontrarás la herramienta del pactómetro para que puedas ver cuáles son los posibles pactos entre los diferentes partidos.

Una vez terminen las votaciones, en laSexta también podrás disfrutar de un análisis profundo sobre estos comicios. Todo ello gracias al programa especial, presentado y dirigido por Antonio García Ferreras. El periodista no será el único protagonista de la programación de laSexta: contará con la compañía de los mejores expertos y corresponsales en cada una de las provincias durante todo el día.