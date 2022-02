El día de las elecciones autonómicas de Castilla y León ha llegado y los miembros elegidos al azar para formar parte de las mesas electorales deberán asistir de forma obligatoria salvo haber presentado una excusa justificada, como recoge la Instrucción 6/2011, de 28 de abril, de la Junta Electoral Central.

Las mesas electorales se designan por los Ayuntamientos a través de un sorteo público y algunos de los requisitos principales es que los miembros sean menores de 70 años, que sepan leer y que sepan escribir. En concreto, habrá 4.355 mesas, que estarán repartidas entre las diferentes provincias de la comunidad, y cada una contará con un presidente y dos vocales; además, cada uno de ellos tendrá dos suplentes.

Por otro lado, los miembros de la mesa titulares o los suplentes, en caso de que falten los anteriores, tendrán derecho a cobrar 68,23 euros en concepto de dieta por las funciones ejecutadas durante la jornada electoral y a una reducción de su jornada de trabajo de cinco horas el día siguiente a las elecciones.

No obstante, independientemente de que hayas sido elegido para representar a una mesa electoral o no, tendrás que presentarte en el colegio electoral si pretendes ejercer el derecho a voto y no lo has hecho a través de correo postal. Te contamos cómo puedes saber a dónde debes ir a votar.

¿Qué mesa electoral y qué centro me toca?

Una vez convocadas las elecciones, la Oficina del Censo Electoral envía a cada elector una tarjeta censal con los datos actualizados de su inscripción en el censo electoral vigente, en la que además se proporciona información acerca de la sección, la mesa electoral, el local electoral en donde le corresponde votar y la dirección del mismo, según explican en la página del INE.

A pesar de ello, como los ayuntamientos son los encargados del sorteo, hay algunas provincias que han publicado en sus webs los resultados para que los ciudadanos puedan consultarlos de forma online. Este es el caso de Segovia, Burgos, Valladolid y Ávila, donde solo será necesario introducir los 8 dígitos y la letra del NIF sin guiones, ni espacios, rellenar el 'captcha' y presionar 'Consultar'.

Igualmente, también se podrá hacer la consulta llamando por teléfono al consistorio o desde la página web del Instituto Nacional de Estadística (INE). En el apartado 'Elecciones a las Cortes de Castilla Y León de 13 de febrero de 2022', habrá que rellenar varias casillas en blanco con datos como provincia, nombre de la calle, código postal… para obtener unos datos precisos acerca de cuál será tu mesa y colegio electoral de cara al 13 de febrero.

¿Cuántas mesas electorales tendrá cada provincia?

En concreto, cada una de las ciudades que conforman esta ciudad tiene asignado un número de mesas electorales: Ávila contará con 356; León con 726; Palencia con 325; Burgos con 730; Salamanca con 684; Valladolid con 769; Zamora con 369; Segovia con 319 y Soria con 255.

¿Hasta qué hora se puede votar?

Una vez que la mesa electoral se encuentre constituida comenzará la votación, que tendrá una duración de 11 horas: desde las 9:00 hasta las 20:00 horas los residentes de Castilla y León podrán ir a votar. A pesar de que no se han establecido unas franjas horarias específicas, recomiendan que tanto los positivos como las personas mayores de 65 años acudan a votar en el tramo de las 10:00 a las 12:00 horas ya que "habitualmente hay menos concurrencia", según explicó Ángel Ibañez, el consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León en una comparecencia.

La cadena contará con una presentación especial para que puedas seguir cada uno de los detalles que suceden en el día de las elecciones de Castilla y León. Tanto lasexta como lasexta.com ofrecerá contenidos de última hora y seguirá en tiempo real las novedades que surgen alrededor de los colegios electorales y las sedes de los partidos.