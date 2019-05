Madrid vive una de las grandes batallas del 26M: así llegan los partidos a unas elecciones que prevé ganar la izquierda

Batalla electoral simbólica en Madrid. Pinta bien para Carmena según el CIS: "Se diagnosticaron siete plagas bíblicas si gobernaba Carmena y ninguna se ha confirmado", ha asegurado con humor Íñigo Errejón.

Lo que si se ha confirmado es que ella podrá debatir, no así su tándem en la Comunidad por la ley electoral: ""Hay que cambiarla. No puede ser que Íñigo no pueda ir a un debate, no tiene sentido", defendía Carmena.

Carmena pugna por revalidar y en la Comunidad de Madrid podría haber cambio hacia la izquierda. Los socialistas lo ven claro, pero con prudencia: "Hay cambio, desde luego, espero que conmigo", vaticinaba Ángel Gabilondo.

"Vemos buenas noticias en mitad del partido, pero tiene que continuar", asegura Pepu Hernández.

Precisamente, con el PSOE de Pepu Hernández, Ciudadanos no descartada un pacto en el ayuntamiento pero ahora, por primera vez, recula: "Nosotros no vetamos al PSOE, el PSOE se veta solo. No ve una alianza con Ciudadanos y yo tampoco", defendía Begoña Villacís.

El PP irradia optimismo y todo el partido está entregado: "Con Almeida volverá a brillar la luz del cielo de Madrid", decía Dolors Montserrat.

La candidata regional, Díaz Ayuso apunta a los medios: dice que malinterpretan sus palabras para perjudicarla. Por ejemplo sobre el Orgullo o los trabajos basura para perjudicarla: "No pienso volver a entrar en una sola polémica de este estilo porque esto es lo que paso en las generales".

La campaña solo acaba de empezar. Dos semanas por delante de promesas y dardos en la disputa madrileña.