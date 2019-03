Pablo Iglesias: "A partir del día 24 vamos a limpiar de pijos las instituciones"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha dirigido directamente a los militantes socialistas para pedirles que en las elecciones del próximo 24 de mayo voten a su partido. "Yo sé que los socialistas de corazón saben que hay que votar morado", ha dicho Iglesias, que ha elevado también sus criticas contra el PP.

En el mitin central de la campaña electoral de Podemos en el pabellón Pedro Ferrándiz de Alicante, Iglesias ha arropado a su candidato a la Comunidad Valenciana, Antonio Montiel, y ha apelado así al voto socialista después de admitir que ha visto a "Peter Sánchez" cambiar el discurso. "Pero después no tiene las agallas necesarias", ha añadido Iglesias ante las cerca de 5.000 personas que -según la organización- han llenado el antiguo Centro de Tecnificación de Alicante.

Así, ha recordado cómo el PSOE y el PP reformaron juntos el artículo 135 de la Constitución y cómo los socialistas han votado en numerosas ocasiones con el PP en el Parlamento Europeo y "no se atreven" a llevar a cabo las políticas sociales que prometen. "Nosotros no nos vamos a equivocar, (la canciller alemana, Angela) Merkel nos tendrá enfrente, asumimos que vamos a defender a la gente, no vamos a dar un paso atrás", ha garantizado el líder de Podemos.

Muy duros han sido también los ataques al PP del secretario general de Podemos, quien ha vuelto a proclamar que "no puede volver el partido de la mentira y el de la España va bien". "Que no vuelvan los zombies, que no vuelvan nunca más", ha proclamado citando a la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo, el expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps, a la actual presidenta, Rita Barberá, y al expresidente del Gobierno José María Aznar, a quien ha definido como una caricatura de Darth Vader, el personaje de Star Wars, y para quien ha tarareado la marcha imperial de la banda sonora de esa película. A todos ellos les ha tildado de "traidores a su país", "mentirosos", "hipócritas" y "miserables", tras lo que ha advertido: "A partir del día 24 vamos a limpiar de pijos las instituciones".

Y que no vuelvan tampoco "disfrazados de naranja", ha continuado Iglesias en alusión a Ciudadanos, y para pedir además que "nadie se confunda" porque "el cambio es de color morado". Iglesias ha garantizado que Podemos no va a consentir que se destine un sólo euro a la Fórmula 1 mientras haya niños que estudian en barracones, ni a coches oficiales o gastos de altos cargos cuando no hay ayudas a la dependencia. Y ha añadido que le "ofende que alguien pueda gastar en un traje lo que un trabajador tarda un año en ganar". "