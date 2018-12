La exitosa reflexión de un profesor andaluz sobre el ascenso de Vox: "En mi clase estaban creciendo adolescentes fascistas"

"Nueve de mis antiguos alumnos siguen a Vox en Instagram". De esta forma arranca un hilo de Twitter que se ha viralizado en redes sociales tras las elecciones andaluzas, en las que Vox ha irrumpido con fuerza logrando 12 escaños en el Parlamento. Lo escribe un profesor asombrado, no solo por la repercusión que ha tenido en Andalucía; también, por el impacto que está teniendo la extrema derecha en la juventud.

El docente, identificado en Twitter com o'Juanito Libritos', pone en contexto la situación socio-económica de los estudiantes a los que se refiere: "Todos varones y de pueblo, de familias humildes, trabajadoras, sin grandes problemas. Siete de ellos podían votar ayer por primera vez, y parece ser que la ultraderecha fue quien les sedujo".

'Juanito Libritos' no acaba de entender, según ha explicado en su hilo, por qué a los nueve jóvenes les ha convencido la postura de Vox. "Ninguno de estos chicos se parece en nada a esas momias vivientes que vemos en las misas del 20-N. Dos de ellos, incluso, son buenos estudiantes. Tuvimos una buena relación mientras era su profe, y yo en mi trabajo soy abiertamente gay y abiertamente de izquierdas", ha relatado.

Si bien ha señalado que algunos de ellos hablan "con cierto desdén" de los migrantes, ponen "los ojos en blanco cuando se hablaba de feminismo en clase", tienen una "catalanofobia extrema" y sienten "apego exagerado y mal entendido hacia los símbolos nacionales", él, según ha reconocido, "lo achacaba a chiquilladas. A patriotismo mal entendido. A lo que oían en casa".

Sin embargo, según ha continuado, no era así: "En mi clase, delante de mis ojos, estaban creciendo fascistas. Adolescentes fascistas, en Andalucía, en 2018. Fascistas nacidos en el 2000 que han usado su primera papeleta electoral para votar contra la democracia que les ha criado". 'Juanito Libritos' ha analizado su sorpresa por la decisión de los jóvenes de votar a Vox.

"Fascistas que se criaron con profesores abiertamente LGBT, con compañeros de pupitre de varios países, en institutos donde se trabaja contra la Violencia de Género, por Europa, por la cultura... han usado sus primeras elecciones en votar contra todo eso". Pero ¿por qué se ha dado entonces esta situación en un entorno proclive a la inclusión social y la igualdad?

El profesor lo tiene claro, según ha concluido en el hilo de Twitter. "Esto es un fracaso de la sociedad, del sistema educativo". Y en este sentido, hace además autocrítica como docente: "En nueve meses a su lado, su profesor de historia no fue capaz de transmitirles la importancia de la democracia y los peligros del fascismo". Y añade: "A algunos, por curso, les expliqué qué fue el franquismo, pero parece que no demasiado bien".

'Juanito Libritos' concluye su hilo, que ya ha superado los 10.000 retuits, con una sentencia lapidaria: "Ayer fue el día más triste porque me di cuenta que no solo había fallado yo, sino todo en lo que creo. Y porque vi que, por mucho que yo me empeñe en defender a las nuevas generaciones como salvadoras del mundo, hay cafres y descerebrados de todas las edades".

