El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, se ha mostrado rotundo en cuanto a la evaluación negativa que se ha realizado de las Comunidades que este lunes no pasarán a fase 1: "Nadie ha suspendido. todas las Comunidades Autónomas, todos los servicios, han hecho un trabajo excepcional".

Así ha respondido Simón en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de la Moncloa, donde ha dado cuenta de los nuevos datos referidos al número de personas contagiadas y fallecidas a consecuencia de la epidemia de coronavirus, que suma 179 muertes y 604 nuevos afectados en las últimas 24 horas.

El director del CCAES ha pedido que no se diga que las regiones autonómicas que no han podido pasar de fase han "suspendido". En respuesta a una serie de preguntas realizadas por los periodistas sobre el uso de diversos criterios e indicadores para distintos territorios, ha asegurado que se "hace un flaco favor a España hablando de 'suspender o no suspende' en este proceso". Y ha remarcado: "Si suspende uno, suspendemos todos".

"Que esto no se plantee como una carrera"

En este sentido, Simón ha asegurado que "nadie ha suspendido" y que todos los servicios que han participado en el proceso de lucha contra el COVID-19 "han hecho un trabajo excepcional". Así lo ha argumentado durante su intervención: "Cada uno ha tenido una epidemia diferente. Han tenido que hacer un tipo de atención u otra, y todos han hecho un trabajo excelente".

"Que no se plantee esto como una carrera", ha proseguido explicando Simón, que ha recordado que "estamos todos en el mismo barco" para acabar con la pandemia en España y que "falta poco" para superar esta crisis. No obstante, ha pedido prudencia y calma a las Comunidades Autónomas en la reapertura de la actividad por fases que ha planteado el Gobierno con su plan de desescalada: "Si por correr más de la cuenta tenemos que volver a confinar a la población, tendría un impacto sanitario y socioeconómico más duro que lo que ya hemos tenido".