El PP pide retirar a Sabino Arana y 'La Pasionaria' del callejero de Bilbao

En una moción que será debatida en el pleno municipal del próximo día 26, el PP insta al alcalde, Juan Mari Aburto (PNV), a "eliminar del callejero bilbaíno a cuantos personajes no merezcan un hueco" en él, con una aplicación "amplia y exhaustiva" de la Ley de Memoria Histórica.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Luis Eguiluz, ha explicado que la intención de su grupo no es que se eliminen del callejero los nombres Arana, Ibarruri y Zumalacárregui, sino dar un "toque de atención" sobre la lectura "estricta" que se hace en ocasiones de la citada ley.

En la propuesta, según ha informado el PP, este partido considera que "no parece lógico" que, en un momento en el que se hace una "lectura exigente" de la Ley de Memoria Histórica, "aún permanezcan" en el callejero bilbaíno los nombres de Sabino Arana, La Pasionaria y Zumalacárregui.

El PP estima que La Pasionaria fue una "comunista que apoyó decididamente al sanguinario Stalin y que tuvo una actuación terrible en la Guerra Civil española"; Zumalacárregui fue un militar que "bombardeó y sitió Bilbao" y Sabino Arana fue el "ideólogo del más rancio nacionalismo-racista y cuyos pensamientos han acabado por posibilitar la existencia de fenómenos como la banda terrorista ETA".

Por ello, el PP pide al alcalde que elimine dichos nombres del callejero bilbaíno y que rebautice las calles "con un espíritu más ecuménico". Eguiluz ha precisado que en realidad el PP no quiere eliminar dichos nombres, sido advertir de que "no parece correcto" que en ocasiones se sea "muy quisquilloso con una parte del nomenclátor" pero no con otra parte.

Por ejemplo, el concejal del PP ha considerado que Hermógenes Rojo "no se merecía" que se eliminase la calle dedicada a este "jesuita que hizo una gran labor social, aunque luego algunos lo tachasen de meapilas", y tampoco considera que el "Puente Príncipes de España", nombre también suprimido, tenga origen "franquista".

El edil del PP ha señalado que hay que tener cuidado al analizar la trayectoria histórica de los personajes porque, con una interpretación estricta de la ley, habría que "eliminar la mayor parte de los nombres" del callejero. "Con qué parte de la vida de Dolores Ibarruri nos quedamos. Con la ancianita que con Carrillo ayudó a posibilitar la Transición o con la estalinista que se refugia en la Rusia de Stalin", se ha preguntado Eguiluz.

"Además, le quitamos la calle a Espartero, que liberó el sitio de Bilbao, y le damos una calle a Zumalacárregui, que sitió Bilbao. Es como si se dedica una calle a la Legión Cóndor (que bombardeó Gernika en la guerra civil)", ha añadido.

Por ello, el portavoz del PP en Bilbao ha insistido en que su grupo no pretende que se eliminen los nombres de Arana, Ibarruri y Zumalacárregui, sino reivindicar que el "espíritu" para la denominación de las calles debe ser otro, en línea con la plazuela bautizada el pasado año con el nombre de Yolanda González, joven vecina de la villa asesinada por un grupo de ultraderecha en Madrid en 1980. "Pedimos que el espíritu sea más 'ecuménico', más pactado, para todos", ha añadido Eguiluz.