El PP carga contra la plataforma puesta en marcha por Rivera y acusa al líder de Ciudadanos de ser un patriotero que ha dado botes por todas las ideologías

Albert Rivera exprime el patriotismo ciudadano: "Amo este país, yo no veo rojos o azules, yo veo españoles". Sólo ve españoles y explica así su apuesta españolista: "Vamos a poner en valor que nos une en vez de estar todo el día criticando lo que nos diferencia; tenemos una cultura muy rica en España con diferentes lenguas e historias pero tenemos un proyecto común". Así lo ha dicho en Antena 3.

La formación entona el himno para su plataforma 'España Ciudadana' al son de Marta Sánchez.

El PP asegura que Ciudadanos quiere repartir carnets de español. Acusan a la formación de Rivera de intentar manipular a la gente a base de patriotismo.

"Rivera confunde patriotismo con patrioterismo, me parece perverso. Dicen 'si no estás conmigo, no eres un buen patriota' y esto me parecen perverso", ha asegurado Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso.

El PSOE critica que Rivera se apropie de los símbolos de España. Dicen los socialistas que sólo quiere confrontar nacionalismos. José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE, ha insistido en que "usar la bandera de todos de forma partidista es un error y una irresponsabilidad".

Podemos apunta que Ciudadanos no tiene ninguna credibilidad para hablar de unidad. Dicen que basta ver cómo actúa Rivera en Cataluña. Noelia Vera, portavoz adjunta de Ciudadanos, ha subrayado que "Ciudadanos no puede unir si sólo echa leña al fuego sistemáticamente". Al margen de las críticas, la plataforma 'España Ciudadana' sólo acaba de arrancar su tour.