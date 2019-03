El PP apunta que la limitación de mandatos que propone Ciudadanos exige una reforma de la Constitución

En declaraciones a Antena 3, Martínez-Maillo se ha quejado de que Rivera anunciara en el pleno extraordinario por la financiación ilegal del PP una propuesta de ley para la limitación de mandatos, recordando que "esa propuesta está incluida en el acuerdo" de investidura.

Además, ha asegurado que, para llevarse a cabo, sería necesaria una reforma constitucional porque "la ley por sí misma no sería suficiente". En ese sentido, ha alegado que no lo dicen ellos "sino los juristas": "En las democracias parlamentarias no existe limitación, existe en las presidencialistas", y ha añadido que "nadie discute que Alemania es un país democrático con un nivel alto de transparencia y regeneración".

Así, ha afirmado que, a su juicio, "cuando Rivera habla mucho de esto (limitación de mandatos)" lo que le ocurre es que "tiene cierto miedo al Rajoy candidato", garantizando que, en caso de ocurrir, "ni siquiera tendría carácter retroactivo", por lo que no afectaría a una nueva candidatura del líder 'popular'.

Ciudadanos confía en aprobar la ley pese al "poco entusiasmo" del PP

El secretario general de Ciudadanos (Cs), José Manuel Villegas, ha afirmado que la limitación de mandatos que llevará su partido al Congreso de los Diputados no "entusiasma" al PP, pero ha asegurado que presenta "una fórmula que se puede aprobar con amplia mayoría y respaldo".

"El PP no se ha mostrado muy entusiasta con la idea general", ha expresado Villegas en declaraciones a RNE. Al respecto, ha recordado que el PP firmó con su partido la limitación de mandatos.

En cuanto al contenido de la propuesta de ley, ha remitido al lunes para que se conozca su totalidad y ha manifestado que la limitación de mandatos "facilita revitalizar el sistema y evitar esos virreinatos que hemos visto en algunas comunidades autónomas".

Por otro lado, el secretario general de la formación naranja ha criticado al PSOE y a Podemos por "equivocarse" haciendo comparecer a Rajoy cuando "estaba claro que no era el formato adecuado". "El PSOE cambió de criterio con el seguidismo de los postulados de Podemos", ha añadido.