El 12% de los positivos por coronavirus se han dado en profesionales sanitarios. Es el preocupante dato que Fernando Simón ha aportado en su comparecencia de este domingo, junto al resto de responsables técnicos en la gestión de la pandemia del COVID-19 en España.

Se trata de un dato que "nos tiene que preocupar", según Simón, ya que "afecta a uno de los grupos más implicados". Simón ha desgranado la actualización de datos de los afectados en España. En total, se han registrado 28.572 positivos hasta ahora, 3.646 nuevos casos en las últimas 24 horas.

El número de fallecimientos también ha aumentado hasta las 1.720. Actualmente, hay 15.554 personas hospitalizadas, de las cuales hay 1.785 en la UCI. La parte positiva de estos datos se da en las altas, que aumentan hasta las 2.575.

Se trata de una "evolución similar" del virus en España que "no empeora respecto a días anteriores", según ha comentado el propio Fernando Simón.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias ha vuelto a incidir en la importancia de mantener el distanciamiento: "Las medidas son ya muy restrictivas, pero si no las aplicamos correctamente, no vamos a tener éxito. No tenemos alternativa".

Los sanitarios piden ayuda

Estos datos se unen a las denuncias de distintos profesionales sanitarios que en las últimas horas han denunciado estar viviendo una situación límite por la crisis del coronavirus.

Es el caso de Rubén, cuyo vídeo tras acabar un turno maratoniano en las Urgencias del Hospital de Leganés ha sido compartido de forma masiva. "La sensación es que me va a estallar el pecho de no llegar", afirmaba.

La sobrecarga de trabajo se une a la desprotección que muchos sienten en su puesto de trabajo, con centenares de sanitarios contagiados en toda España que temen volver a sus domicilios por el miedo a contagiar a sus familiares.