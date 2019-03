El mundo de la cultura celebra el nombramiento del ministro Màxim Huerta y ya le lanzan peticiones: estos son los retos a los que se enfrenta

Las primeras palabras de Màxim Huerta como ministro de Cultura y Deporte han hecho referencia a otras suyas que han sido mucho más sonadas. Las que ha escrito a lo largo de los años en su cuenta personal de Twitter. "Me cago en el puto independentista", escribió el escritor y periodista en 2010 durante la gala de Eurovisión.

Por aquel entonces, Jimmy Jump se subió al escenario para sabotear la actuación de España. De ahí vino el enfado en redes del nuevo ministro, pero Junts per Catalunya ya está esperando una disculpa. "Espero que el ministro de Cultura pida disculpas bien pronto", ha demandando el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano.

Con menos de 24 horas en el cargo, Huerta ya ha pedido disculpas, aunque no por ese tuit en concreto, sino por otros criticando el deporte. Y a ello ha respondido durante su rueda de prensa como ministro: "No me gusta el deporte, practicarlo. El deporte sí. Eso no significa nada. Voy a apoyar y a amar el deporte".

Por su parte, el mundo de la cultura ya le ha mostrado apoyo e incluso amor. "Felicidades, amigo. Besos y enormes y felices", le ha deseado, entre muchas exclamaciones y a través de su cuenta de Twitter, la también periodista y escritora Rosa Montero. No ha sido la única. Javier Calvo también le ha dedicado bonitas palabras a través de redes sociales: "Qué de cosas maravillosas vas a hacer. Te quiero, amigo".

"Creo que la cultura es nuestro tesoro", ha resaltado Màxim Huerta durante su comparecencia; un tesoro que tendrá que cuidar afrontando múltiples retos: que se "deje de usar el cine como un arma arrojadiza y una moneda de cambio entre los partidos", le ha pedido Mariano Barroso, presidente en funciones de la Academia de Cine.

Pero el ministro también tiene peticiones de la SGAE. "Esperamos de él que haga una política cultural que hace mucha falta en este país y que lo haga desde la sensibilidad del derecho de autor y la cultura en general", ha señalado el presidente de la institución, José Miguel Fernández Sastrón. Ilusiones y esperanzas, pero de ellas no se vive. Hay que refrendarlas con trabajo y Màxim Huerta, tiene mucho por delante.