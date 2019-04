El manifiesto de Mario Vargas Llosa por la unidad de España: "El nacionalismo ha llenado la historia de guerras, sangre y cadáveres"

El escritor y Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, destaca durante su manifiesto en la manifestación en Barcelona a favor de la unidad de España que "todos los pueblos, modernos o atrasados, viven en su historia momentos en los que la razón es barrida por la pasión". Además, indica que, aunque, "es verdad que la pasión puede ser generosa y altruista, puede llegar a ser también destructiva y feroz cuando la mueven el fanatismo y el racismo".

"Desde hace tiempo, la pasión viene causando estragos en Cataluña, para eso, estamos aquí, para pararlo"

"Desde hace tiempo, la pasión viene causando estragos en Cataluña, para eso, estamos aquí, para pararlo. Para eso, han salido miles y miles de catalanes de sus casas. Son catalanes democráticos que no creen que son traidores los que piensan distinto a ellos, que no consideran al adversario un enemigo y que no ensucian sus puertas ni sus vitrinas. Son catalanes que creen en la democracia, en la libertad, en el Estado de derecho y en la Constitución". Además, el escritor destaca que, incluso, en la manifestación hay "miles de hombres y mujeres venidos de todas las partes de España".

"Puigdemont, Junqueras y Forcadell quieren destruir lo que han construido 500 años de historia"

Mario Vargas Llosa también lanza un mensaje durante su discurso a los líderes independentistas, a los que define como una minoría: "Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Carme Forcadell quieren destruir lo que han construido 500 años de historia, no lo vamos a permitir. Los ciudadanos pacíficos que creemos en la coexistencia, en la libertad, demostraremos a esos independentistas minoritarios que España es un país moderno, que ha hecho suya la libertad y que no van a renunciar a ella por una conjura golpista que quiere hacer retrocederla a un país tercermundista".

Por último, el Premio Nobel destaca que la manifestación por la unidad de España "es una demostración maravillosa de que Cataluña, al igual que el resto de España, está por la democracia, la libertad y la legalidad. ¡Viva la libertad, visca Cataluña y viva España!".

Por su parte, el expresidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, ha sostenido durante su discurso en la misma manifestación que Forcadell tiene que dimitir como presidenta del Parlament y ha llamado a que la voz de todos los catalanes se oiga igual: "Los que no pensamos como los nacionalistas somos tan ciudadanos de Cataluña como ellos".

Además, el político le ha pedido al president de la Generalitat Carles Puigdemont "que no tire a este país por el precipicio" y le ha lanzado una pregunta a los empresarios que salen de Cataluña: "¿No lo podíais haber dicho antes?".