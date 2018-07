El juez Llarena niega que la justicia española no sea independiente: "Para mi nombramiento no me preguntaron por mi ideología política"

ABOGA POR CAMBIAR EL SISTEMA DE ELECCIÓN DEL CGPJ

El magistrado que ha llevado la instrucción en la causa del 'procés', Pablo Llarena, Ha negado categóricamente que la justicia española no sea independiente: "Para mi nombramiento no me preguntaron cuál era mi ideología política ni me dijeron qué tenía que hacer. No conoceréis a ningún juez que haya ejercido en Barcelona al que yo me haya dirigido para decirle cómo tenía que actuar".