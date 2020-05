El Vicepresidente Segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha anunciado que el Ingreso Mínimo Vital se aprobará en un Consejo de Ministros durante este mismo mes de mayo.

Según Iglesias, el derecho a cobro será desde el mismo día de la aprobación. "Todavía no está decidida la fecha específica de ese Consejo de Ministros, pero será en mayo", ha apuntado el vicepresidente, que ha asegurado que el Ejecutivo ha acordado que "los efectos del cobro sean desde el día mismo de su aprobación".

El anuncio de Pablo Iglesias se produce días después de que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, anunciara en una sesión de control en el Senado que el Consejo de Ministros aprobaría el Ingreso Mínimo Vital este mes aunque, una vez se determinara la norma, se podría solicitar y empezar a cobrar en junio.

El ministro de Seguridad Social retrasaba entonces la urgencia de esta medida de la que el vicepresidente ya había anunciado se empezaría a cobrar en mayo porque la situación de las familias vulnerables ha empeorado con la crisis del coronavirus y "no pueden esperar varios meses".

¿Qué es el Ingreso Mínimo Vital?

Se trata de una prestación no contributiva destinada a las familias más vulnerables que no dispongan de recursos y tiene como objetivo erradicar la pobreza extrema. La dotación de las ayudas no está cerrada, aunque en principio la renta base será de 462 euros y aumentará si hay niños a cargo, se plantea que sean unos 100 euros más por menor, 150 si es una familia monoparental. Además, si en una misma unidad de convivencia hay más de un adulto sin ingresos, también se baraja que la prestación por esa segunda persona

En total podrán acogerse a esta prestación un millón de hogares, de los cuales 100.000 serían monoparentales, de modo que alrededor de tres millones de personas se verían beneficiadas por esta medida extraordinaria.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se ha mostrado partidario de que su aplicación sea permanente. Además, la ayuda será compatible con otras prestaciones autonómicas, tal y como habían solicitado desde las autonomías.

El principal requisito es que los ingresos mensuales de la unidad familiar que opta a la prestación sean inferiores a la cuantía de ayuda que le correspondería. Así, una persona podrá acceder a esta ayuda si tiene un ingreso por debajo de los 200 euros; pero también podrá hacerlo en función de la renta del hogar siempre y cuando la media de ingresos de cada individuo está por debajo de los 450 euros.