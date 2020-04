El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha informado de que la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos y Productos Sanitarios ha acordado fijar el precio máximo de venta al público de las mascarillas quirúrgicas en los 0,96 euros.

Así lo ha anunciado el ministro en rueda de prensa, después de la reunión que ha mantenido este martes la citada comisión, dependiente del Ministerio de Sanidad.

El Gobierno toma esta decisión con el objetivo de "evitar abusos" en el precio de este tipo de productos, después de las denuncias de algunos ciudadanos denunciando esta situación.

No obstante, Illa recuerda que si una persona puede mantener una distancia de dos metros con el resto de la gente, se lava las manos y cuida la higiene, no necesita la mascarilla. "En caso de que uno de estos no se cumpla, sí se necesita y por eso el Gobierno repartió 10 millones de ellas en toda España", explica.