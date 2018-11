El Gobierno desmiente que Sánchez estudie no presentar los Presupuestos para evitar un "desgaste político": "Es el único escenario"

Respuesta rotunda del Gobierno. "Presentaremos los Presupuestos antes de final de año, es el único escenario", ha asegurado la ministra de Economía, Nadia Calviño. Hasta tres ministras han asegurado que sí presentaran los PGE. "Estamos trabajando para tenerlos", ha precisado Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno.

Además, esperan aprobarlos. En palabras de la titular de Hacienda, María Jesús Montero: "Cualquier otra cuestión me parece menor. Lo importante y en lo que tenemos que estar concentrados es en aprobarlos". Lo dicen despues de que varios medios aseguraran que Pedro Sánchez se planteaba no presentarlos para evitar el "desgaste político".

Sin embargo, el PSOE asegura ahora que no aprobarlos no les dañaría a ellos. "El desgaste será en todo caso de la oposición, que se niega a que suba el Salario Mínimo Interprofesional", ha criticado la portavoz de los socialistas en el Congreso, Adriana Lastra.

Desde el Gobierno han sido tajantes, pero en el PP ya no les creen. "No sabemos si los traerá o no, es un Gobierno que es un desgobierno", ha lamentado la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Dolors Montserrat. Mientras, Podemos pide que lo intenten hasta el final. "Tienen que dejarse la piel igual que hemos hecho nosotros", ha destacado Ione Belarra, portavoz adjunta de Podemos en el Congreso.

Pero sera difícil porque los independentistas mantienen su 'no' a los presupuestos que quiere sacar adelante el Gobierno. "Nosotros hemos sido muy claros, no vamos a apoyar los presupuestos de un Gobierno que no ha movido un dedo con nueve personas secuestradas", ha cargado Gabriel Rufián, portavoz de ERC en la cámara.

Y, aunque no les den los números, Ciudadanos quiere que se expliquen. "Lo lógico es que hable la ministra y nos dé explicaciones", ha exigido Miguel Gutiérrez, secretario general de Ciudadanos en el Congreso. La ministra Montero comparecerá en la comisión de Hacienda el próximo miércoles.