El futuro judicial de Junqueras, clave en las negociaciones independentistas que no logran llegar a un acuerdo

Negociaciones sin frutos por ahora. Sin acuerdo acabó en Bruselas la ronda de contactos de los soberanistas. Miembros de Esquerra Republicana y de la CUP se reunían por separado con Carles Puigdmont y varios de Junts Per Catalunya.

Encuentros bilaterales con tres puntos sobre la mesa: la composición del Govern, la configuración de la mesa y lo más importante: quién se presentará a la investidura para presidir la Generalitat.

En ERC, su hoja de ruta pasa por restituir el Govern cesado por el 155."El plan A era el presidente legítimo de Cataluña, el señor Carles Puigdemont, y el plan B es Oriol Junqueras, es puto sentido común", declara Gabriel Rufián.

Pero desde la CUP, "antes de hablar de personas, hay que hablar del qué", insiste Carles Riera, diputado electo de la CUP, ponen la unilateralidad, de nuevo, como condición: "Si no levantan el 155, obviamente no hay que desobedecerlo, no acatarlo. Por tanto, volver a la vía unilateral", añade.

Para los populares en el nuevo Govern no pueden estar ni Puigdemont ni Junqueras. "El señor Oriol y el señor Junqueras no deberían haberse presentado jamás a unas elecciones siendo presuntos delincuentes", indica el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando.

Según Cs el bloque independentista si tiene algo claro: "Estarían de acuerdo en votar no a Inés Arrimadas", asegura José Manuel Villegas. Pero, a pesar de este horizonte prefieren ser cautos.