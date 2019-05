El curioso encuentro entre Santiago Abascal y Pablo Iglesias en el ascensor del Congreso: "Le he dicho que vaya al fisio"

Santiago Abascal y Pablo Iglesias han coincidido en el ascensor del Congreso de los Diputados. El líder de Unidas Podemos ha explicado que ha sido un "encuentro cordial", y es que es "habitual" que "los diputados de diferentes formaciones" coincidan "en el ascensor".

Como el líder de Vox iba con muletas, Pablo Iglesias le ha preguntado "qué le ha ocurrido" a lo que Abascal le ha respondido que "un accidente deportivo".

Entonces Iglesias le ha dado unos consejos: "Le he dicho que debería ir al fisioterapeuta o al médico y me ha dicho que todavía no había ido porque los vascos son así".

"Una conversación cordial y normal como debe ser en el Congreso por muchas que sean las diferencias ideológicas que tengamos", ha zanjado Iglesias.

María Llapart ha contado la intrahistoria del encuentro. Y es que en la víspera los de Podemos preguntaron a los periodistas a qué hora iba a ir Vox al Congreso, y sospechaban que podrían coincidir. Tal y como ha ocurrido.

Iglesias ya estaba en el ascensor y Abascal llegaba al hall del Congreso con sus muletas. Al abrirse las puertas del ascensor el líder de Vox ha entrado y se ha encontrado con el líder de Unidas Podemos al fondo.

Las imágenes muestran el encuentro cordial entre ambos líderes charlando.