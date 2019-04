El Comité Federal del PSOE vota dos resoluciones: absteción o 'no' a Rajoy

LA MESA DECIDE CUÁL SE VOTA PRIMERO

Elena Valenciano y Txarli Prieto han presentado dos propuestas de resolución en el Comité Federal del PSOE. Por un lado, la eurodiputada ha defendido que en primer lugar se vote 'no' a Rajoy y después se opte por la abstención y el dirigente del Partido Socialista de Euskadi se ha mostrado partidario del 'no' y 'no'.