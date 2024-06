Alvise Pérez, líder de la formación 'Se acabó la fiesta' que consiguió tres eurodiputados en las pasadas elecciones europeas que se celebraron este domingo; ha encontrado un público objetivo entre aquellos que están dispuestos a escuchar teorías conspiratorias. Empezó atrayendo a los negacionistas del Covid esparciendo bulos a través de su canal de Telegram, donde aseguró que "Pfizer había reconocido que su mal llamada 'vacuna Covid' perjudicaba gravemente el semen". Unos bulos que no han parado de sucederse en sus cuentas de redes sociales.

Ante esto, Marcelino Madrigal, experto en redes, ha analizado los mensajes más compartidos por sus seguidores. En su perfil, además de ser negacionista de la pandemia, también ha afirmado que el atentado del 11 de Marzo fue organizado por los servicios secretos de Marruecos y Francia. Según él, entre los motivos que les habrían llevado a esto estarían la negativa de Aznar de entregar territorios españoles en el norte de África a Marruecos y que Zapatero ganase las elecciones.

También ha cargado duramente contra los objetivos de la Agenda 2030, a la que ha calificado de una serie de prohibiciones que nos serán impuestas por ley en nuestros hábitos de consumo. Según manifestó Alvise Pérez, la Agenda 2030 servirá para dejarnos "sin carne ni lácteos por ley", con una dieta de "2.500 calorías por día como máximo" y con la posibilidad de comprar únicamente "tres prendas nuevas al año" y con un total de "cero vehículos de propiedad privada".

En sus mensajes no solo asegura que nos prohibirán comer carne, también que las autoridades mundiales están dispuestas a modificarnos genéticamente para que no podamos comerla. "Si los humanos no deciden dejar de comer carne, podemos generarles una intolerancia con ingeniería genética", dijo.

Relatos de auténtica ciencia ficción, que cada día leen los más de 530.000 seguidores suscritos al canal de Alvise Pérez.