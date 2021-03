El Boletín Oficial del Estado ha publicado este jueves una de sus correcciones más virales hasta la fecha y es que, literalmente, se ha apoderado del refranero popular.

El documento, que subsana un error cometido el 25 de febrero de 2021 sobre nombramientos en el Ministerio para la Transición Ecológica, señalaba que en la columna de un adjudicatario de la página 25540, debía aparecer el nombre de "Diego" en lugar de "Digo"

"Donde dice 'Digo', debe decir 'Diego'", se puede leer en el BOE, una frase que ha sorprendido hasta la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, que asegura que ha tenido que preguntar a los funcionarios.

"Incrédula, he preguntado. Y me dicen, -con mucha seriedad-, que sí... Que era imprescindible publicar la corrección. Hay un funcionario que hoy es feliz. (Y no creo que sea Diego) Buen día a todos", ha dicho con humor.