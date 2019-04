División en el PSOE sobre la entrada en prisión de los dirigentes de Òmnium y ANC

Claras diferencias en el PSOE a la hora de valorar el auto de la juez Lamela que decreta prisión sin fianza para Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. "Creo que es una medida muy extrema, no la veo justificada. Creo que se trata de una medida desproporcionada", asegura Miquel Iceta.

Pedro Sánchez esquiva como puede lo dicho por Miquel Iceta, aunque tampoco se moja para valorar las detenciones: "Creemos en la separación de poderes. No me pronuncio por las decisiones judiciales que me gustan más o menos".

Desde Podemos se habla de presos políticos y de una política judicializada. "No les han llevado a la cárcel por ningún acto violento, pero sí por organizar una protesta pacífica", asegura Pablo Iglesias.

El PNV no acaba de entender la acusación de delito de sedición. "Me parece que está cogido el rábano por las hojas. No creo que contribuya a calmar los ánimos ni a buscar soluciones", señala Aitor Esteban, que a pesar de todo, confía en que se mantenga la calma en las calles.