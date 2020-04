Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, ha prometido "apoyo total" de su grupo a las medidas que adopte el Gobierno municipal de la capital porque entienden que "quieren lo mejor para la ciudad" y ha instado a que la reconstrucción necesaria como consecuencia de la pandemia se debe hacer con "impulso público".

Maestre ha participado en el Pleno semipresencial celebrado en el Pleno de Cibeles, en el que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, han dado cuenta de las actuaciones llevadas a cabo desde el Consistorio ante la crisis del COVID-19.

Tras enumerar las medidas tomadas desde el Gobierno de Madrid, Maestre ha adelantado que, como oposición, serán "responsables, constructivos y serios" y que, por ello, van a hacer lo que creen que "debe hacer cualquier oposición ante una circunstancia como esta: predicar con el ejemplo".

"Eso significa partir de la confianza sincera en que vosotros y vosotras queréis acabar la crisis cuanto antes, en que el alcalde está comprometido con reducir el dolor de la pandemia en su ciudad y eso es una confianza sincera que tenemos los 19 concejales de Más Madrid y, por eso, nuestro apoyo a las medidas que vayáis tomando será total, porque creemos que queréis hacer lo mejor por vuestra ciudad y porque, en ese sentido, confiamos en vosotros como Gobierno", ha expresado la portavoz de Más Madrid.

Martínez-Almeida: "Nos separa la ideología, pero nos acerca la humanidad"

A continuación, José Luis Martínez-Almeida ha agradecido "el tono" de Maestre y ha manifestado que, a pesar de que les separan "antípodas casi ideológicas", les acerca "la humanidad" y el "ser conscientes de un objetivo común".

En otra intervención, Rita Maestre ha manifestado: "Creo sinceramente que es una buena noticia el que el Pleno no se parezca demasiado al Congreso de los Diputados y creo que eso es gracias a lo que estáis haciendo como Gobierno y a lo que estamos haciendo como oposición".

"Estamos dispuestos a trabajar juntos para salir de esta crisis"

"Espero que los madrileños estén más orgullosos de nosotros que en otras ocasiones, que vean que estamos dispuestos a trabajar juntos para salir de la crisis y cerrarla cuanto antes. Creo que esto es un buen ejemplo porque nosotros tenemos que estar a la altura de lo que ha hecho Madrid durante este último mes", ha defendido Maestre, palabras que han provocado los aplausos de los concejales del PP en el Pleno del Ayuntamiento.

La edil también ha agradecido el "esfuerzo" del Ayuntamiento en los distritos "para que los niños más vulnerables no se alimenten de nuggets fríos", por ejemplo, y para "no enrarecer más el ámbito político con salidas de tono y descalificaciones" y ha expresado que que desea que se mantenga tras el confinamiento porque, ha dicho, "nadie echa de menos el insulto, no sirve para nada".