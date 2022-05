Los directores de las entidades bancarias donde Alberto Luceño y Luis Medina hicieron el ingreso de las comisiones que obtuvieron por la compra de material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid, unas transacciones que ahora se investigan, han declarado que estos ingresos no eran los habituales en sus actividades económicas. Así queda reflejado en los vídeos de las declaraciones ante el juez de los responsables de las sucursales bancarias a los que ha tenido acceso 'eldiario.es'.

Además de explicar que los dos comisionistas avisaron a sus respectivos bancos, el Deutsche Bank y Caixabank, de que les llegaría dinero desde Malasia, la trabajadora del banco con el que contactó Medina ha revelado que tenía previsto cobrar más comisiones.

La responsable del Deutsche Bank ha especificado ante la Justicia que Medina le dijo que el dinero era de un negocio en el que había intervenido a través de un suministro de material sanitario para una empresa funeraria, y que este no sería el único pedido. "Había varios pedidos, me dijo que tendría que recibir otros ingresos", ha detallado la trabajadora, contando así que el millón de dólares que cobró el empresario no era la única comisión que esperaba.

Preguntada por si este tipo de transacciones le parecieron "normales", la trabajadora ha declarado: "Si es una empresa o una persona que está habituada a hacer esta operativa, sí, pero en este caso no era lo habitual".

En cuanto a lo declarado por el director de la sucursal de Caixabank, en la que Alberto Luceño ingresó sus comisiones millonarias, 'eldiario.es' recoge que el empresario se mostró "colaborador" entregando la documentación requerida por el banco, aunque según la Fiscalía estos documentos están falsificados.

El trabajador de la entidad ha detallado que tres semanas antes el empresario les comentó que traería material sanitario para la administración pública y que le iban a pedir mucha documentación, pero que "no había ningún problema" y "nos la facilitaría toda".