El director de la Universidad Rey Juan Carlos y dos profesoras de Cifuentes declaran este lunes ante la jueza del caso máster

Los llamados a declarar este lunes son la presidenta del tribunal que evaluó a Cifuentes, Cecilia Rosado, y de Clara Souto, quien denunció que su firma había sido falsificada en el acta de notas de la expresidenta regional, como también sostiene la tercera integrante, Alicia López de los Mozos, igualmente imputada.

Souto y la exsubdirectora del Instituto ya declararon ante la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid en calidad de testigos, si bien ahora deberán hacerlo como imputadas por los delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa.

Clara Souto fue una de las tres integrantes que conformó el supuesto tribunal que evaluó el Trabajo de Fin de Máster (TFM) del título de Derecho Público del Estado Autonómico que la expresidenta madrileña cursó en la URJC en el curso 2011-2012.

Era la única miembro del tribunal que hasta ahora no figuraba como imputada en este caso; las otras, Cecilia Rosado y Alicia López de los Mozos, ya comparecieron ante la jueza como investigadas (esta última también lo está en el caso del máster de presidente del PP, Pablo Casado). De los Mozos, presidenta del tribunal, reconoció haber calificado a alumnos que ni siquiera cursaron el máster y acusó a Cecilia Rosado de presionarla para falsificar su firma en el acta de evaluación, como también sucedió con Clara Souto.

Rosado, por su parte, llegó a decir que, al saltar el caso, Álvarez Conde ordenó "poner un tribunal" que supuestamente había evaluado a Cifuentes. En relación a Laura Nuño, fue la primera funcionaria de la Universidad en dimitir debido a "la crisis de confianza" generada dentro del centro. Su nombre y su firma aparecen en varias actas oficiales de convalidación, en las que se da fe de una supuesta reunión de una comisión de Garantía de Calidad del máster, en mayo de 2012, donde se aprobó la convalidación de tres de las asignaturas a varios estudiantes, Cifuentes entre ellos.

Ella misma dudó de la autenticidad de dichas firmas; dijo que no parecía que fuesen suyas y que no recordaba "haber convalidado nada de esa materia, ni haber asistido a dicha reunión".

Mientras que Conde comparecerá por tercera vez ante la magistrada, si bien todo apunta a que, como en ocasiones anteriores, se negará a declarar en tanto la Audiencia de Madrid no resuelva sobre su petición para que la investigación se limite únicamente al supuesto de Cifuentes, y no al de otros alumnos. O, en cambio, el Tribunal Supremo se pronuncie sobre si asume o no la pieza separada del líder del PP, Pablo Casado, en la que Conde también está imputado.