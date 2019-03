Dimite el presidente de la Diputación de León pero mantiene las actas

La Diputación de León ha informado de que de que a las 10.00 horas ha entrado en el registro de la institución provincial un documento suscrito por Martínez Barazón en el que anuncia su dimisión y defiende su inocencia.

"Soy totalmente inocente de los cargos que se me imputan en el auto del Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid. Mi situación procesal es injusta y seguiré proclamando mi inocencia en todo momento, considerando que no se me puede achacar la realización de ninguna actividad ilícita penal", sostiene en su escrito el todavía presidente de la Diputación de León.