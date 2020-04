La Fiscalía investiga ya más de 100 residencias españolas como consecuencia de la situación que se vive en los centros desde el inicio de la pandemia del coronavirus.

Las personas que tienen a familiares en algunas de ellas denuncian, sobre todo, la falta de información. "Todo lo que he recibido en 40 días ha sido una llamada, una videollamada y una foto", cuenta María José, hija de una residente en El Cuartillo, conocida popularmente como la Asistida en Cáceres.

Esa es toda la comunicación que han tenido en los días más complicados de la pandemia. Además, María José denuncia descoordinación: habló con su madre una tarde y a la mañana siguiente recibió una llamada de la residencia para comunicarle el fallecimiento del familiar. Finalmente comprobó que se había tratado de un error: "Me lo dijeron así, sin comprobar siquiera que era yo". Su madre seguía viva, no formaba parte de los 71 fallecidos, un 22% de los residentes allí.

Desde la junta de Extremadura defienden que se han aplicado todos los protocolos. "Los protocolos están bien aplicados. Los facultativos dicen que los fallecidos eran personas muy frágiles y la pandemia les ha hecho mucho daño", asegura José Vicente Granado, director del SEPAD.

Pero las familias no comparten estas afirmaciones, y mantienen que los trabajdores tuvieron que conseguir por sus propios medios las mascarillas y que la dirección les dijo que no las usaran para no alarmar a los ancianos.

Desde la Junta dicen que no les consta que esto haya ocurrido. Estas denuncias se repiten en otros puntos de España. Los familiares de los residentes en DomusVi de Santiagolanzan su critica en la misma dirección: "La residencia no nos ha informado de nada, de todo nos enteramos por el exterior", señala Fátima, cuya abuela falleció por coronavirus.

"Está claro que no estaban aislados, el personal es escaso y no sabemos qué está pasando dentro", reivindica. La residencia, que no ha querido responder a laSexta, tiene 53 casos positivos y 22 ancianos han fallecido allí.

La Xunta ya ha abierto un expediente informativo para investigar cual ha sido el protocolo aplicado por este grupo empresarial.