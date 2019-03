Díez, sobre el acercamiento de Toni Cantó a Ciudadanos: "No es una sorpresa, estaba escrito"

La portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, ha asegurado que el exdiputado de su formación Toni Cantó "es un hombre libre" y que su acercamiento a Ciudadanos "estaba escrito". Por eso, ha confesado en los pasillos del Congreso que para ella "no es una sorpresa" que su antiguo compañero de escaños haya anunciado que se va a presentar con independiente a las primarias de Ciudadanos para concurrir como número dos de la lista de esta formación por la circunscripción de Valencia a las elecciones generales.



"No es una sorpresa para mí, lo tenían escrito en la hoja de ruta: Si ganaban el Congreso se entregaban y si no lo ganaban, se iban", ha comentado respecto a quienes, como Cantó, apoyaron la candidatura de la también diputada Irene Lozano para hacerse con el partido en el congreso del pasado sábado en el que se alzó con la victoria Andrés Herzog. En cualquier caso, Díez ha remarcado que Cantó "es un hombre libre y tiene todo el derecho a ir a otra formación política". "Lo ha hecho, ha verbalizado públicamente lo que estaba por escrito y anunciado", ha zanjado.