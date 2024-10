Ni vio el tuit publicado en verano de 2023 que alertaba sobre la presunta violencia machista ejercida por Íñigo Errejón durante un festival celebrado en Castellón ni preguntó al exdiputado acerca del mismo. Son las conclusiones que se extraen de la comparecencia de Yolanda Díaz este lunes en el Congreso de los Diputados, que ha compartido con la prensa "lo que ha vivido" relativo al escándalo de Errejón.

"No me entero del tuit. Mi equipo me comunica la denuncia y hablo con Ione Belarra y con Más Madrid; me dicen que se abre una investigación y que el expediente se ha cerrado cuando la mujer retira el tuit", ha afirmado Díaz en una comparecencia en la que ha asegurado haber hablado con Errejón en los últimos días.

Pese a la insistencia de los periodistas al preguntar el motivo por el que no habló con Errejón acerca de esta primera denuncia, Díaz ha evitado dar explicaciones sobre esta cuestión. "Si yo hubiera tenido información como el martes por la noche, hubiera actuado de la misma manera", ha matizado.

En esas conversaciones, el exdiputado de Sumar le reconoció sus actitudes "machistas y vejatorias", condenando la carta que Errejón publicó el pasado jueves, la cual no comparte "en absoluto". "Se llama machismo. Esta violencia no tiene cabida en la vida política en la que tanto creo", ha trasladado.

Díaz ha defendido la celeridad que ha tenido su grupo a la hora de enfrentarse a este escándalo, explicando que no ha "dejado de atender este tema ni un minuto". "No hubiera sido posible que en un tiempo tan veloz, jamás ha pasado en democracia, que -Errejón- esté fuera de una organización y dimitido de sus responsabilidades en apenas dos días (...). Quiero ser clara: atendí mi agenda internacional y gestioné personalmente esta crisis. Los resultados están a la vista", ha sentenciado.