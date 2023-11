Lío tremendo el que se ha formado este jueves en la Asamblea de Madrid a raíz del polémico insulto que lanzó Isabel Díaz Ayuso contra Pedro Sánchez. La oposición ha reprochado a la presidenta de la Comunidad de Madrid que llamara "hijo de p***" al presidente del Gobierno en funciones, una situación que ya estaba justificado, antes de que empezara el pleno, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache: "Sánchez faltó gravemente a la cortesía y concordia insultando y calumniando a Ayuso, que no podía defenderse".

"Vimos a un Sánchez que se cachondeaba mucho, pero se humillaba a Puigdemont", ha apuntado, y ha aprovechado para bromear, e incluso contradecirse, sobre la polémica: "A mí también me gusta mucho la fruta, como a Ayuso. Es muy nutritiva. Ayuso no insultó ayer a nadie, solo hablaba para sí misma. Sánchez no puede imputar delitos a nadie desde la tribuna de oradores. Quiso calumniarla. Y Ayuso respondió, y me parece bien". Una vez arrancó el pleno de la Asamblea, la cosa ya ha ido a mayores.

Ha arrancado Rocío Monasterio, portavoz de Vox, asegurando que "España está viviendo un día negro ante el golpe de Estado de Sánchez". Y ha añadido: "La amnistía de Sánchez liquida a España. Y usted, señor Lobato -en referencia al portavoz socialista- también es cómplice, y no le vale ir por los pasillos diciendo que no le parece bien. Sus hijos le recordarán como a un traidor cómplice. ¡Aunque nos gasee Marlaska!". Acto seguido, se ha dirigido a Ayuso para reclamarle su apoyo: "Que no se diga que en Madrid no hemos hecho nada contra Sánchez".

Dije para mis adentros 'me gusta la fruta' ante esos insultos a mí y a mi familia"

Al término de Monasterio, y de una breve réplica de Ayuso, ha sido Juan Lobato, también secretario general del PSOE Madrid, quien ha cargado duramente contra la dirigente madrileña: "Lo que tiene que hacer es disculparse ante el presidente Sánchez porque es una descortés. Hizo un acto indigno, y vamos a hacer todo lo posible por echarla a usted y todas sus conductas". Asimismo, el dirigente socialista ha destacado en la Asamblea que este miércoles "Feijóo pinchó, Ayuso insultó y Abascal se largó. ¡Menudo equipazo!".

En esta ocasión sí ha respondido Ayuso con vehemencia. "Dije para mis adentros 'me gusta la fruta' ante esos insultos a mí y a mi familia", ha asegurado la presidenta de la Comunidad de Madrid, que lejos de quedarse ahí ha asegurado que en la Asamblea la "llamaron facha" y ella entendió "qué pacha", así como que Mónica García, líder de Más Madrid, la "llamó mongola" y ella entendió "me mola". "Sánchez levantó ayer un muro y nos metió en un lado a todos los que entiende que somos fascistas. ¡Pues se equivocan! ¡Me gusta la fruta!", ha clamado, recibiendo la ovación y los aplausos del PP.

"¡Soy una ciudadana libre!"

En este punto, ha tomado el turno de palabra Mónica García, quien ha insistido en la idea de que Ayuso "dio una mordida a su hermano a cambio de mascarillas", y ha ironizado con las palabras de la presidenta: "No sé si les gusta la fruta, pero lo que sí les gusta es meter la mano en la caja de todos. ¿Ahora dicen 'help Spain'? Es España la que pide ayuda de ustedes, de su machismo cavernícola, su negacionismo climático". Y ha concluido: "Hoy nace un Gobierno valiente, así que haga un favor a España y échese a un lado".

Ante las palabras de García, el presidente de la Asamblea, Enrique Matías Ossorio Crespo, político del PP y actual presidente de la Asamblea de Madrid, ha interrumpido el pleno entre los abucheos de la oposición: "Si ayer me pareció mal que no se reprendiera a Sánchez por lanzar acusaciones falsas a Ayuso, me parece aún peor que García diga que 'Ayuso pagó una 'mordedura' a su hermano'". Estas palabras han provocado gran indignación en el grupo de Más Madrid, que ha llamado "caradura" a Ossorio, mientras que este ha llamado al orden a García entre gritos.

Lejos de finalizar el tono bronco, Ayuso ha mantenido el desafío: "¿Ahora van a ir contra la libertad de Madrid? ¡A ver si se ponen tan bravos con Puigdemont! Pero ¿qué podemos esperar de esta izquierda que llama 'dictador' al presidente de esta Asamblea?". De nuevo, se ha dirigido con violencia a Mónica García: "Se va a ir de aquí al Gobierno, a ver si se va a trabajar en patinete eléctrico y no en coche oficial". Y ha vuelto a defenderse de sus polémicas palabras: "¡Lo que dije ayer en el Congreso lo dije para mí porque soy una ciudadana libre!".