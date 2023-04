La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que el PP confía en que el debate que se celebra este martes en el Senado sea "propositivo" y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no se dedique a "insultar" a Alberto Núñez Feijóo. Además, ha indicado que debería aprovechar esa comparecencia para explicar por qué no ha tomado medidas ante la caída de los salarios o por qué no acudió la pasada semana a la votación del Congreso que aprobó la reforma de la ley del 'solo sí es sí'. "Parece que Pedro Sánchez está nervioso porque se tomó el día de ayer y no asistió al premio Cervantes. Parece ser que para preparar el debate", ha declarado Gamarra en una rueda de prensa en el Congreso tras la reunión de la Junta de Portavoces. (EP)