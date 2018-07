El cuñado de Rita Barberá: "Si me entero de que mi mujer ha dado 1.000 euros la corro a bofetadas"

ES EL ABOGADO DE UNA DE LAS INVESTIGADAS EN LA OPERACIÓN TAULA

José María Corbín, cuñado de Rita Barberá ha defendido que su mujer "no sabía nada" del presunto blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, que se está investigando en el caso Imelsa en estos términos: "Permitidme la licencia; si yo me entero de que mi mujer ha dado 1.000 euros, la corro a bofetadas, ni ha dado ni se los ha pedido nadie; es funcionaria de carrera y esto ya me duele un poco más".