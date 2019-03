Cuatro empresas de la familia Rato investigadas y bloqueadas por el juez se crearon cuando era vicepresidente del Gobierno

El PP insiste en que el caso Rato es un "asunto personal", pero cuatro de las empresas de Rodrigo Rato cuyas cuentas están bloqueadas por Hacienda, se crearon mientras era vicepresidente del Gobierno. Durante aquellos años, Rato siempre negó que tuviera ninguna empresa, pero con los datos que Hacienda maneja, parece que aunque no estuvieran a su nombre, eran suyas y de su familia.

Durante sus ocho años como vicepresidente siempre lo negó. "No, no tengo gestiones empresariales", decía Rodrigo Rato. Una... y hasta veinte veces lo repetía: "Ya lo he explicado, no tengo ninguna participación mercantil".

Pero hoy sabemos que, siendo el hombre fuerte del Gobierno en materia económica, se crearon 4 de las 7 sociedades relacionadas con él y su entorno, cuyas cuentas están ahora bloqueadas por el juez.

Entre 1997 y el 2001 se constituyen Rodanman Gestión, Explotaciones de Carabaña, El Manantial de la Información y Kradonara, todas a nombre de personas de su círculo más cercano. Y aunque ahora el Ejecutivo insiste en desvincular estas actividades de su faceta pública, ya hace 15 años la oposición le reprochaba el escándalo.

Empresas como Aguas de Fuensanta, que el clan Rato consiguió vender al Banesto, a pesar de los números rojos que arrastraba. Unos movimientos que permitieron al emporio familiar reducir su deuda durante los años en que él mandaba en la economía española.