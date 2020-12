Bronca en la Asamblea de Madrid entre Isabel Díaz Ayuso e Isa Serra, a cuenta del apagón que afecta desde hace más de dos meses a cientos de familias de la Cañada Real, que la presidenta madrileña atribuye a "mafias que están cultivando masivamente plantaciones de marihuana".

La portavoz de Podemos, que ha leído parte de una carta escrita por una niña afectada por los cortes de suministros, ha acusado a Ayuso de "criminalizar a quienes están sufriendo una gravísima vulneración de los derechos humanos" e intentar "eludir su responsabilidad".

"Una cosa es criminalizar la pobreza, cosa que nosotros no hacemos, y otra cosa es democratizar la delincuencia, que es lo que hacen ustedes", le ha espetado la dirigente popular en su turno de réplica, que ha aprovechado para arremeter contra la formación morada.

"Si para ustedes Otegi es un hombre de paz, pues probablemente estos delincuentes serán ingenieros agrónomos que están haciendo algún tipo de estudio allí en la Cañada Real", ha ironizado Ayuso, que ha defendido que es la Delegación del Gobierno quien debe actuar frente a las plantaciones ilegales para acabar con los cortes de suministros.

"Para tener los Porsches ahí aparcados, bien; para pagar las facturas, que es lo que está haciendo esos cortes, no", ha aseverado la líder del Ejecutivo regional, que además se ha referido a Luis Nieto, nuevo líder de Podemos en Madrid capital, como "un atracador de bancos". "Usted reventaba cajeros, pero no se llevaba el dinero", le ha espetado a Serra.

Casi tres meses sin luz

Precisamente, este jueves se celebra una nueva concentración de vecinos de la Cañada para denunciar su situación tras "casi tres meses sin luz". Una situación que, según Ayuso, "hasta que no haya actuación policial esto no va a parar".

Serra ha aseverado en la Asamblea que hay unas 4.000 personas afectadas por el corte de suministros, entre ellas 2.000 niños. "No pueden más. No pueden lavar la ropa, encender un ordenador para estudiar, se duchan cada día con agua fría, no pueden tener calefacción", ha denunciado la portavoz, que ha incidido en que "pasan muchísimo frío".

Además, Serra se ha referido al dirigente de Vox en Madrid, Javier Ortega Smith, al que ha tachado de "miserable que ataca siempre a los más vulnerables", después de que el diputado de extrema derecha arremetiese contra un grupo de mujeres de la Cañada que se manifestaban por los cortes de luz.

"Son vulnerables por su responsabilidad, porque esto no pasaría en el centro de Madrid ni en el barrio de Salamanca", ha aseverado la diputada de Podemos, dirigiéndose a Ayuso y achacando esta situación a la "xenofobia" y "especulación" del Gobierno autonómico.