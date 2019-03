Cospedal niega haber ocultado que tiene 12.000 metros de finca en Toledo

EL GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA DEFIENDE A COSPEDAL

Dolores de Cospedal no ha declarado los 12.000 metros cuadrados de terreno en los que está construida su vivienda de Toledo porque no cree que sea necesario. Según el Gobierno de Castilla-La Mancha su declaración de bienes está completa y no oculta ningún dato como asegura el diario 'El País'. Esa información, recuerdan, es pública y se puede consultar en el catastro.