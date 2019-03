Cospedal comunica a Alberto Fabra que será candidato del PP a la presidencia valenciana

RITA BARBERÁ PREFIERE ESPERAR A LA CONFIRMACIÓN OFICIAL

Alberto Fabra ya es el candidato del Partido Popular a las autonómicas de mayo según él mismo ha anunciado después de haber recibido una llamada de Dolores de Cospedal. Rita Barberá, sin embargo, no confirma aún si buscará la reelección como alcaldesa de Valencia y dice que hasta que no sea oficial ella no quiere anunciar nada. El comité electoral regional ya se ha reunido para confirmar los cabezas de lista de la Comunidad Valenciana.