Cospedal asegura que Rajoy ha enderezado el rumbo de España en dos años de gobierno

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha afirmado que, tras dos años del Gobierno popular, de reformas y de enderezar el rumbo, España ha recuperado el futuro "que habíamos perdido".

Cospedal también ha señalado que, aunque quedan "muchas cosas por hacer", la tendencia "ha cambiado" y el país ha recuperado el futuro "que nos habían arrebatado". Prueba de ello, ha añadido, es que en 2014 España va a crecer dos puntos, va a crear empleo y las pensiones aumentarán en un 1,8% por encima de la inflación.

Estas cifras se contraponen al hecho de que hace dos años, ha insistido De Cospedal, España estaba abocada "a estar en manos de otros, a la intervención, y entonces el Gobierno central y su presidente, Mariano Rajoy, afirmaron que nosotros somos capaces de administrar nuestro futuro".

"España es capaz de administrar nuestro futuro, capaz de decidir por sí misma los esfuerzos que debemos hacer para sacar el país adelante", ha subrayado la dirigente popular. Ya no se habla de rescate, sino de incremento de la inversión extranjera, uno de los himnos de la recuperación, ha agregado, algo de lo que puede presumir España junto con Reino Unido y China, de los pocos países que pueden presumir de un aumento en las exportaciones.

Tampoco se habla hoy del "déficit oculto" de 30.000 millones de euros que encontró el PP al llegar al Gobierno "en facturas ocultas en cajones" y, por el contrario, ahora el Ejecutivo central ha puesto encima de la mesa 50.000 millones de euros para pagar 8 millones de facturas a unas 230.000 empresas y autónomos del país.

También se ha salvado un sistema de salud pública, universal y gratuita, pese a que el PP encontró la sanidad "al borde de la quiebra" y España no está ya "condenada" a expulsar a sus jóvenes del sistema educativo, ha precisado Cospedal.

Es verdad que quedan cosas por hacer "y no podemos relajarnos", ha continuado la secretaria general del PP, pero no se puede dejar de reconocer el esfuerzo hecho porque sería "faltar el respeto a los ciudadanos". "Estamos trabajando sin descanso para generar empleo y crear de una manera clara estructuras que generen riqueza y no pan para hoy y hambre para mañana".

Con la propuesta de reforma de las pensiones, ha puesto como ejemplo la dirigente del PP, se va a asegurar que los pensionistas cobren la pensión ahora y en el futuro, con una garantía y blindaje que va a evitar que se vuelvan a bajar las pensiones como hizo el PSOE en el pasado.