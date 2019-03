El Consejo de Informativos de TVE denuncia manipulación informativa

Llevan dos años avisando pero ya no pueden más, el Consejo de Informativos de Televisión Española denuncia públicamente, en rueda de prensa, una situación, dicen, límite. Alejandro Caballero, presidente del Consejo de Informativos, ha dicho que "la manipulación y la censura han hundido la credibilidad de TVE y la acercan peligrosamente a otros modelos".



Para evitar acabar como medios como TeleMadrid presentan 1.500 firmas de trabajadores de la televisión pública que siguen luchando por la dignidad de su profesión. En palabras de Xabier Fortes, vicepresidente del Consejo de Informativos, "no queremos que nos acusen de no levantar la voz hasta que ya era tarde".



Aseguran que el modelo que el PP quieren imponer en la televisión de todos es, precisamente, el de Canal 9 y el de Telemadrid, y quién mejor para importarlo que José Antonio Sánchez. "La propuesta del presidente de la Corporación no invita al optimismo", ha declarado Fortes.



Su polémica candidatura a presidir Radio Televisión Española les ha hecho dar este paso,y sigue generando el rechazo de la oposición. "Quieren dar un paso más, quieren hacer un ERE en TVE y traen al enterrador de Telemadrid", ha advertido en el Congreso Juan Luis Gordo, diputado del Partido Socialista. En respuesta, Cristóbal Montoro, ha afirmado: "Desmiento el ERE del 30% en TVE, lo descarto totalmente".

Recuerdan los trabajdores que con Sánchez se vivió la etapa más negra de manipulación en la cadena. El 11M, el Prestige, la guerra de Irak... Como no quieren volver a aquello, comparten estos momentos complicados y piden apoyo a los españoles, que al fin y al cabo, son los que pagan este servicio público.