Enrique Ossorio afea que Vox exija ahora implantar el 'veto parental' en Madrid. El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid subraya que en la región no existe ningún tipo de adoctrinamiento en las aulas y niega que se hayan recibido quejas sobre las charlas o actividades complementarias impartidas en las aulas.

"En Madrid no existe adoctrinamiento (...) Los profesores cuando se levantan por la mañana van a formar, no a adoctrinar", enfatizó el consejero de Educación en una entrevista radiofónica. Declaraciones que también repitió durante su visita a la Dirección de Área Territorial Madrid Oeste.

Ossorio, que recuerda que en Madrid hay 1,2 millones de alumnos, 58.000 docentes y 1.200 centros, insiste en que no hay denuncias sobre contenido inadecuado en estas actividades y apunta que solo recibieron una queja por escrito sobre un caso en Pedrezuela y dos de forma online.

Por ello, el consejero no entiende que Monasterio manifieste que no debería de haber problema en aprobar el 'veto parental' en Madrid cuando no viene recogido en dicho acuerdo de investidura, pues ya existe ese control previo por parte del Consejo Escolar.

En este sentido, Ossorio ha detallado que en Madrid hay libertad de elección de tipo de educación y de centro por lo que si a los padres no les gustan esas actividades complementarias, pues no le llevan a ese centro escolar. "No hay charlas de zoofilia en la Comunidad de Madrid. Si hubiera charlas de zoofilia habría miles de quejas", ha afirmado.

En respuesta, la diputada de Vox en la Asamblea de Madrid Rocío Monasterio recuperaba varios tuits del colectivo Cogam en dos centros educativos en Madrid. "Estas charlas deben ser en Nueva Zelanda", ironiza la dirigente de Vox.

Ossorio, en la entrevista de radio, ha instado a Monasterio a que "no confunda" porque él ha dicho que no existe adoctrinamiento en Madrid . "Claro que hay actividades complementarias y extraescolares sobre estas materias, pero no quejas. Aquí hay libertad, supongo que en Nueva Zelanda también", ha remarcado.