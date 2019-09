Juan José Cortés, diputado del Partido Popular por Huelva, tiene embargado su sueldo como miembro del Congreso debido a una deuda previa a las elecciones generales del 28 de abril.

Según avanza 'El Confidencial', el departamento de Recursos Humanos de la Cámara recibió una reclamación por vía judicial sobre un impago de este diputado que ascendía a 19.000 euros.

Hasta este martes, cuando se disolvieron las Cortes debido a la nueva convocatoria electoral, Juan José Cortés tenía derecho a recibir 6.010 euros como miembro del Congreso. Una cantidad que no podrán volver a percibir hasta que no vuelvan a formar parte del Congreso.

Si bien, estos diputados pueden reclamar la llamada 'indemnización de transición' que cubra el periodo de tiempo que pasa hasta que se celebren los nuevos comicios. En caso de Cortés, la cantidad ascendería a 8.000 euros brutos.

Cortés dice que tener deudas "mercantiles" no es delito

Al ser preguntado por este hecho, el diputado ha asegurado que no tiene ninguna deuda pendiente con Hacienda ni con la Seguridad Social. Aunque no ha explicado el motivo del embargo del sueldo, ha apuntado que tener deudas "mercantiles" no es un delito y que las tienen muchos ciudadanos.

De cara a las siguientes elecciones, el diputado está a la espera de que el Partido Popular le confirme si estará presente en las listas, con qué puesto y en qué Cámara. Una información que tiene que registrarse en la junta electoral antes del próximo 15 de octubre.