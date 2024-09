La próxima Conferencia de Presidentes autonómicos se celebrará a principios de diciembre en Cantabria, según ha avanzado la presidenta de esa región, María José Sáenz de Buruaga. Buruaga, tras su encuentro con el presidente Pedro Sánchez en Moncloa, ha confirmado que el jefe del Ejecutivo le ha informado de que su plan es que la próxima Conferencia de Presidentes se celebre a principios de diciembre en Cantabria, como ya se había apuntado.

Sánchez no ha confirmado que el tema de la financiación autonómica, y, por tanto, el acuerdo con ERC para una financiación singular en Cataluña, esté en la agenda del encuentro, según Buruaga. Pero ella ha añadido que, si es necesario, los presidentes autonómicos del PP forzarán que se incluya.

Durante el día, también se ha reunido con el jefe del Ejecutivo, el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, quien ha hecho una valoración positiva del encuentro. "He venido como presidente de los riojanos, no del PP [...] la valoración es positiva porque ha escuchado las demandas de La Rioja [...] y no siempre tienes ocasión de hablar más de una hora con el presidente del Gobierno de España", ha señalado en la comparecencia ante los medios de comunicación.