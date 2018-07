Claves del programa electoral de Podemos

Acaban de irrumpir con un objetivo: salvar la Democracia. Así lo ha expresado Pablo Iglesias en multitud de ocasiones. Para su formación resulta crucial defender también la decencia yl os derechos humanos.



La mayoría de la gente desconoce el programa, alabado y demonizado por igual y con una medida estrella, en palabras de Iñigo Errejón, coordinador de campaña de Podemos, "no vamos a pagar una deuda que no es nuestra".



Podemos no quiere pagar determinadas facturas, propone también renta básica para todos, jubilación a los 60, nacionalizar los sectores estratégicos y obtener el dinero de un nuevo modelo fiscal.

Si a esto se le añade la imposición de límites para salarios altos, la prohibición de despedir si hay beneficios o la subida del salario mínimo, sale un cóctel difícil de digerir para nuestra economía.



Robert Casajuana, economista, sostiene que "un impago de la deuda sería terrorífico para España, la mejora en la prima de riesgo y la bajada de la rentabilidad del bono español, se iría al traste".



En lo político, la partitura de Podemos incluye la autodeterminación de los pueblos, potenciar las iniciativas legislativas y las consultas o poner coto a los privilegios políticos



Un recetario con el que algunos trazan similitudes que destierran desde Podemos, Rosa Díez afirma que tienen un grado de coincidencia "enorme con Marine Le Penn".