Cuatro palabras que han hecho estallar a muchos usuarios en las redes sociales. "De Madrid al cielo", ha escrito la exconsellera independentista Clara Ponsatí en su cuenta de Twitter.

El polémico tuit de Clara Ponsatí | Twitter

Este mensaje responde a otro mensaje anterior de Ponsatí, en el que comparte una información de 'El Confidencial' sobre el peligro que corre Madrid en comparación con Lombardía o Hubei por el coronavirus, aunque sigue sin decretar el cierre total.

Un par de horas después, Ponsatí ha borrado su polémico mensaje. Antes, ha recibido numerosas críticas, como la del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida: "El odio no salva vidas. No nos distraigamos, juntos saldremos adelante. No hay un minuto que perder".

Antes de ser borrado, el mensaje también fue retuiteado por Carles Puigdemont. Inés Arrimadas también ha resaltado este aspecto en su tuit de repulsa ante el comentario de Ponsatí: "Solo puedo decir que esta crisis va a sacar lo mejor de la sociedad y lo peor de determinadas personas. Afortunadamente son pocas y ellas solas se retratan. Saldremos de esta juntos".

Una crítica a la que también se han sumado Pablo Echenique y Toni Cantó.