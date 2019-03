Ciutadans defiende la Constitución y rechaza una reforma

ASEGURAN QUE LA REFORMA NO SOLUCIONA LOS PROBLEMAS DE ESPAÑA

Con la reforma constitucional en el foco de atención del aniversario de la Carta Magna, en Cataluña, Ciutadans sale en su defensa. Albert Rivera asegura que no hay reivindicar la Constitución, sinó aplicarla y que una reforma no soluciona los problemas de España. Por su parte, Convergencia responde que no hay que perder el tiempo en reformar nada sino que hay que redactar la constitución catalana.