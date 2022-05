Al menos dos grupos parlamentarios, Ciudadanos y Vox, están estudiando denunciar a Gabriel Rufián por supuestamente revelar secretos de la comparecencia de la directora del CNI ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, según han confirmado fuentes de ambos partidos a laSexta.

Desde la formación naranja afirman que lo están sopesando y citan el artículo 598 del Código Penal, que contempla entre uno y cuatro años de prisión. Apuntan que la acción penal es popular y que cualquier ciudadano, institución (incluida la propia Cámara Baja) o grupo parlamentario puede denunciarlo y que incluso la Fiscalía puede actuar de oficio.

Precisamente, la semana pasada, ambas formaciones, junto con el PP, se opusieron de forma frontal a la inclusión de los partidos independentistas en la citada Comisión de Secretos Oficiales, tras un cambio en la forma de votación de sus miembros que posibilitó su entrada. Desde el PP, en cambio, afirman que por ahora no van a llevar a cabo ninguna acción judicial.

Rufián: "No se ha dicho nada que el CNI no haya filtrado"

Vox y Cs se plantean denunciar a Rufián después de que, este mismo jueves, la directora del CNI, Paz Esteban, compareciera durante casi cuatro horas en la citada comisión a raíz del escándalo de espionaje a líderes independentistas con el software Pegasus.

En dicha comparecencia, Esteban habría admitido que se espió a 18 independentistas con autorización judicial, entre ellos Pere Aragonès y el entorno de Carles Puigdemont en Waterloo.

"Salgo tan intranquilo como demócrata como entré", afirmaba el portavoz de Esquerra Republicana tras la comparecencia, indicando, en declaraciones a los medios, que Esteban ha asegurado que los independentistas espiados sin orden judicial lo fueron o por una nación o naciones extranjeras o por otros organismos del Estado.

A través de Twitter, Rufián asimismo afirmaba que en la Comisión de Secretos Oficiales "no hay secretos" y "no se ha dicho nada que el CNI no haya filtrado ya":