Ciudadanos rechazará la investidura de Díaz en la segunda votación

En declaraciones a los periodistas antes de participar en la presentación de los candidatos de Ciudadanos a las alcaldías en la provincia de Sevilla, Marín se ha mostrado "sorprendido" por la actitud de los socialistas y ha afirmado que "tendrá que ser el PSOE quien dé las explicaciones" sobre su cambio de postura, ya que "el posicionamiento de Ciudadanos no ha variado ni un solo milímetro".

"La pelota no está en nuestro tejado", ha dicho el dirigente andaluz de Ciudadanos, que ha explicado que se ha enterado de la decisión del PSOE por la prensa, aunque posteriormente ha conocido que el secretario de Organización socialista, Juan Cornejo, ha informado de ella por teléfono a José Manuel Villegas y Manuel Buzón, representantes de Ciudadanos en las negociaciones.

Marín ha destacado que el anuncio de la retirada tanto de José Antonio Griñán como de Manuel Chaves había "allanado el terreno", pero ha recordado que "si se firma un documento es para que se ejecute" y que lo que están pidiendo al PSOE es "lo mismo" que a ellos mismos: "que ningún imputado por corrupción ocupe un cargo público".

Tras rechazar que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, haya presionado en las condiciones para firmar el acuerdo, Marín ha asegurado que no ha recibido "ningún tipo de instrucción" y que las decisiones en Andalucía "las toma el grupo parlamentario", aunque considera "lógico" que haya comunicación con el líder nacional. "Entendemos que nuestra posición sobre la confianza ayer era más que justificada y lógicamente el viernes votaremos no en la investidura", ha sostenido Marín, quien ha rechazado la posibilidad de apoyar a Díaz primero y firmar el pacto después: "de ninguna manera, y menos ahora, después del gesto de hoy", ha sentenciado.

El presidente del grupo parlamentario ha insistido en que en su formación son "novatos pero no tontos" y ha asegurado que no se van a "dejar embaucar" por que se hayan incorporado en el discurso de investidura de Díaz cuestiones planteadas por Ciudadanos. "La realidad está hoy sobre la mesa: a esta hora se nos exige que invistamos primero presidenta a Díaz y después firmemos el pacto y ya veremos cuándo se cumple, y eso no es serio", ha sostenido Marín, quien se ha preguntado "quién tiene prisa por firmar el documento y quién tiene prisa por formar gobierno".

A su juicio, desde que se produjo la convocatoria de las elecciones el PSOE "ha marcado unos tiempos" pero "las fechas no le están saliendo como tenía previsto", y esto se produce, ha dicho, porque "afortunadamente hoy el Parlamento tiene más pluralidad y las cosas hay que hablarlas y no pasar como una apisonadora por encima de todo el mundo como hasta la fecha parece que era habitual".